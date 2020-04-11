Bağlama çalmayı öğrenmek istiyorsanız, Tezene uygulaması ile çalışmalara başlayabilirsiniz.
Tezene uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan bağlama çalmayı öğrenebilirsiniz.
iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden bağlama çalmayı öğrenebileceğiniz Tezene uygulamasında, tekniğinizi geliştirebileceğiniz birçok egzersize ulaşabilirsiniz. Sürekli güncellenen türkü repertuarı ve içerikler sayesinde hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye bağlama çalanlar kendilerini geliştirebiliyorlar. Seviyenizi seçtikten sonra egzersizlere başlayabileceğiniz uygulamada, türküleri de ölçü ölçü ilerleyerek çalışabiliyorsunuz.
Ton eşitleme özelliğini sizlere sunan Tezene uygulamasında, sesleri eşitledikten sonra türküleri Tezene uygulaması ile birlikte çalabiliyor, tempoyu dilediğiniz gibi ayarlayarak çalışmalarınıza devam edebiliyorsunuz. Ayrıca, uygulamanın tasarımında Karanlık Mod özelliğinin bulunduğunu da belirtelim. iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tezene uygulamasında 1 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık abonelik seçeneklerinden birini satın alarak içeriklerin tamamına erişim sağlayabiliyorsunuz.
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