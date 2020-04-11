Tezene uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan bağlama çalmayı öğrenebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden bağlama çalmayı öğrenebileceğiniz Tezene uygulamasında, tekniğinizi geliştirebileceğiniz birçok egzersize ulaşabilirsiniz. Sürekli güncellenen türkü repertuarı ve içerikler sayesinde hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye bağlama çalanlar kendilerini geliştirebiliyorlar. Seviyenizi seçtikten sonra egzersizlere başlayabileceğiniz uygulamada, türküleri de ölçü ölçü ilerleyerek çalışabiliyorsunuz.