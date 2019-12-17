Tezza uygulaması iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir efektlendirme uygulamasıdır.

En güzel anlarınızı ölümsüzleştirdiğiniz fotoğrafların güzel çıkmasını hepimiz çok isteriz. Fakat her zaman ışığı doru açıdan yakalayamayız. Yine de üzülmeyin çünkü fotoğraflarınız kötü çıkmış bile olsa düzeltmenin bir yolu var: Tezza. Yeni hazır ayarlarıyla ve basit düzenleme araçlarıyla fotoğraflarınızı birer şaheser gibi göstermek artık bu uygulama sayesinde mümkün.

Işıklama, karşıtlık, netleştir, dolgunluk, ton, beyaz dengesi gibi bir çok ayarını kendinizin yapabildiği fotoğraflar orijinalinden çok daha güzel olacak. Tezza uygulaması her zaman hayalini kurduğunuz fotoğrafçılık estetiğine ulaşmanıza yardımcı olmak için sevgi ile tasarlanmış.

Küçük dokunuşlarla mükemmel şaheserler ortaya koymak istiyorsanız fotoğrafınızı bulun ve ve filtreler arasından en çok yakışanı seçin. Daha sonra da sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

Daha parlak, daha canlı veya daha eskimiş görünmesini sağlayabilirsiniz. İpler sizin elinizde. Sizde özel anlarınızı fotoğraflarla ölümsüzleştirmeyi seviyorsanız tam size göre bir uygulama. Hadi hemen indirin ve denemeye başlayın.

Uygulama içi satın almalar mevcuttur.

Tezza uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.