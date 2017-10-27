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TFXTarget 1.0.3 (ios)
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  4. TFXTarget - iPhone İçin Döviz Alım-Satım İşlemleri, Piyasa Takibi Uygulaması

TFXTarget

1.0.3
ios
TFXTarget
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Kolayca döviz alım satımı yapın, piyasayı yakından takip edin.

TFXTarget, döviz alım satımı yapabildiğiniz, döviz, kıymetli madenler ve emtia piyasalarını eş zamanlı takip edebildiğiniz bir Türkiye Finans Katılım Bankası uygulaması. Masaüstü uygulaması kalitesinde olduğunu ve sadece iPhone’da kullanılabilir olduğunu belirtmekte fayda var.

Döviz alma ve satma, belirlediğiniz döviz üzerinden emir verme, piyasa kurları ile anında işlem yapma izni veren TFXTarget’ın güzel yanı; Türkiye Finans bünyesinde bulunan hesaplarla entegre edilmiş olması. Bu sayede uygulama üzerinden bir işlem yaptığınız vakit kendi hesabınızda bulunan bakiyeyi kullanabiliyorsunuz. Yaptığınız her işlem için hesap hareketi oluşuyor. Öte yandan döviz işlemleriniz için emir seviyesini belirleyip TFXTarget’ın sizin yerinize piyasayı takip etmenizi, belirlediğiniz fiyattan işleminizi yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

Piyasa, limit, stop, koşullu ve iz süren emirler verebilmenin dışında genellikle şube üzerinden yapılabilen Forward işlemlerinizi de TFXTarget üzerinden yapabiliyorsunuz.

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