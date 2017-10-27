TFXTarget, döviz alım satımı yapabildiğiniz, döviz, kıymetli madenler ve emtia piyasalarını eş zamanlı takip edebildiğiniz bir Türkiye Finans Katılım Bankası uygulaması. Masaüstü uygulaması kalitesinde olduğunu ve sadece iPhone’da kullanılabilir olduğunu belirtmekte fayda var.

Döviz alma ve satma, belirlediğiniz döviz üzerinden emir verme, piyasa kurları ile anında işlem yapma izni veren TFXTarget’ın güzel yanı; Türkiye Finans bünyesinde bulunan hesaplarla entegre edilmiş olması. Bu sayede uygulama üzerinden bir işlem yaptığınız vakit kendi hesabınızda bulunan bakiyeyi kullanabiliyorsunuz. Yaptığınız her işlem için hesap hareketi oluşuyor. Öte yandan döviz işlemleriniz için emir seviyesini belirleyip TFXTarget’ın sizin yerinize piyasayı takip etmenizi, belirlediğiniz fiyattan işleminizi yapmasını sağlayabiliyorsunuz.

Piyasa, limit, stop, koşullu ve iz süren emirler verebilmenin dışında genellikle şube üzerinden yapılabilen Forward işlemlerinizi de TFXTarget üzerinden yapabiliyorsunuz.