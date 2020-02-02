Addams ailesinin üyeleriyle birlikte macera dolu bir serüvene atılacağınız ve orijinal bir hikayede rol alarak eşsiz bir deneyim kazanacağınız The Addams Family, 100 binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Ürkütücü senaryosu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, kendi korku evinizi inşa ederek içini dilediğiniz gibi dekore etmek ve çeşitli şaka aletlerini kullanarak evdeki yaşamı eğlenceli bir hale getirmektir.

Gizem konağınıza dilediğiniz eşyaları yerleştirerek kafanızdaki tasarımları sergileyebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirisiniz. Bu sayede eviniz için yeni eşyaların kilidini açarak farklı objeler kullanabilir ve evdeki korku havasını derinden hissettirebilirsiniz.

Orijinal Addams ailesi hikayesi ve ilginç tasarımı ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız The Addams Family, aksiyon ve macera oyunları arasında yerini alan ve geniş bir kitleye hitap eden eşsiz bir oyundur.