Kendi köyünü kur ve derinlemesine simülasyonu yönet. Zorlu hava koşullarına ve tehlikeli canavarlara karşı hayatta kal! Keşfedeceğiniz yeni medeniyetlerle de ticaret yapıp antiklerin sırrını açığa çıkartabilirsiniz.

Köyünüzü karlı bir kampa kurun ve gece boyunca canavar saldırılarından kurtulmak için işçileri ve kaynakları yönetin. Yavaşça gelişmiş binalara ve üretim opsiyonlarına erişim sağlayacak keşfedecek yeni medeniyetlerle ticaret yapıp antiklerin sırrını keşfedeceksiniz.

The Bonfire: Forsaken Lands Özellikler