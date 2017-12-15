iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen The Box Boss mobil oyunu, tamamen kare figürlerle yaratılmış bir ortamda hayatta kalmak için son derece hızlı olmanız gereken sürükleyici bir beceri oyunudur.

The Box Boss mobil oyunu sizlere geçmek bilmeyen zamanların hızlı akmasını sağlayabilir. Oldukça basit ve oynaması mobile uygun olan oyunda yaratılan dünya tamamen karelerden oluşuyor. Kare bir oyun platformu karelerle bölünmüş olup bu platform üzerinde küpler yer alıyor. Üç tip küpün bulunduğu oyunda bir küp sizin yönlendirdiğiniz karakter iken sarı küpler size puan kazandıran ve toplamanız gereken küpler olacak. Ayrıca sizi engellemeye çalışan tuzak küpler de oyunda yerini almış durumda.

The Box Boss mobil oyununda platformda yer alan küpleri topladıkça oyunun daha da ivme kazandığını göreceksiniz. Bir süre sonra hem tuzak küpler daha hızlanacak hem de siz. Hayatta kalmak için parmaklarınızı çok hızlı hareket ettirmelisiniz. 100 bölümün bulunduğu oyunda liderlik tablolarında yarışarak başarınızı taçlandırabilirsiniz. Küplerin dünyasında eğlenceye doymak için The Box Boss mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.