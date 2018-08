The Chameleon, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil masa oyunu olarak dikkat çekiyor. Farklı hikayerleri açığa çıkarabileceğiniz oyunda eşsiz vakit geçirebiliyorsunuz.

Suçluları açığa çıkarmak için mücadele ettiğiniz bir oyun olan The Chameleon, farklı sonlara ulaşıp harika deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden farklı kartları kullanıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda 70'den fazla konu kartı yer alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara da meydan okuyabileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan The Chameleon sizleri bekliyor. Gizli kelimeleri açığa çıkararak suçluyu tahmin edebileceğiniz The Chameleon oyununu sakın kaçırmayın.

The Chameleon oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.