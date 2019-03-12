The Chase iOS oyununda çölde polislerden kaçma mücadelesi veriyorsunuz. Çöl temalı polis kovalamaca oyunu süper eğlenceli. Kaçış oyunlarını, araba yarış oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda polislerden kaçarken kendinizi gülmekten alamayacaksınız.

Açık dünya polisten kaçış oyunu The Chase’de (Kovalamak) çölde kanundan kaçan bir Arabın yerine geçiyorsunuz. Aracınızla atladığınız gibi aksiyon başlıyor. Çöl polisleri sıcak takipte. Peşinizdeki onlarca polisi atlatmak zorundasınız. Kaza yaptığınızda da kaçış sonlanmıyor, koşarak kaçmaya devam ediyor, aynasızları atlatmaya çalışıyorsunuz. Açık dünya bir oyun; dolayısıyla polise yakalanmadığınız sürece oyun bitmiyor.