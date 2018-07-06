The Creeps! 2, mobil platformda en çok indirilip oynanan kule savunma oyunlarından biri. Serinin ikinci oyununda değerli kurabiyelerinizi koruyorsunuz. Her zaman olduğu gibi birbirinden çirkin görünümlü canavarlar, canlı türleri var. Su tabancası, bumerang, tutkal şişesi, el feneri ve daha saymakla bitiremeyeceğim ilginç objeler, savunma hattınızı oluşturuyor. Bir yerleri ya da bir şeyleri koruma odaklı mobil strateji oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Grafikler güzel, oynanış hem telefon hem de tablette keyifli, indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Serinin ilk oyununu oynamış olun olmayın, kule savunma oyunlarını seviyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. iOS işletim sistemli iPhone/iPad cihazlarda ücretsiz oynanabilir en kaliteli grafiklere sahip kule savunma oyunu diyemem ancak oynamayı başladığınızda sürenin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. İlginç karakterleri buluşturan, en az karakterler kadar ilginç mekanlarda geçen oyunda 40 fantastik bölüm bulunuyor. 40 bölüm boyunca kurabiyelerinizi yaratıklardan korumaya çalışıyorsunuz. AR modda oyun çok daha keyifli oluyor.