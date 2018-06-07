The Fish Master!, her oyunu kısa sürede binlerce indirmeye ulaşan popüler geliştirici Voodoo’nun balık tutmayı sevenler için hazırladığı yeni oyunu. Yapımcının tüm oyunları olabildiğince sade, modern çizgide görsellere ve basit ancak bağımlılık yapan oynanışa sahip. Mobilde balık tutma, balık yakalama oyunlarını seviyorsanız, kaçırmayın derim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Balık tutma oyunlarının ortak eksiği; çok kolay oynanış sunmaları. Çok kaliteli grafiklere sahip birçok balık yakalama oyunu arasından oynanış kolaylığı ile ayrılıyor The Fish Master!. Oyunda amaç; tutabildiğiniz kadar çok sayıda balık tutmak. Tek dokunuşla oltanızı atıp balıkların yemi yutmasını bekliyorsunuz ve çektiğinizde kaç balık geldiyse ona göre puan kazanıyorsunuz. Balıkların gelmesini fazla beklemiyorsunuz lakin daha fazla balığın gelmesi için yükseltme seçeneklerini değerlendirmeniz gerekiyor. Misinanın uzunluğunu, oltanızın dayanıklılığını artırmanız daha fazla balık yakalayabilmeniz açısından önemli. Bu yükseltmeleri oyun boyunca tuttuğunuz balıklardan gelen parayla veya oyuna girmediğinizde gelen parayla yapıyorsunuz.