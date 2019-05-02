Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve macera dolu bölümleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan The Frostrune, gizemli olayları araştırarak kayıp objelerin izini sürebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici gerilim müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, terk edilmiş bir kasabada dolaşarak sır dolu olayları incelemek ve tüm gizemleri gün yüzüne çıkartmaktır. Büyük bir fırtına sonucu harabeye dönen evlerin yer aldığı ürpertici bir kasabaya yolculuk yaparak ipucu toplamalı ve gizli nesneleri bularak olayları çözmelisiniz. Çeşitli bulmacalar ve yapbozlar yaparak ihtiyaç duyduğunuz tüm ipuçlarına ulaşabilir ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve eşsiz gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca seviye ve her seviyede farklı bulmaca oyunları bulunmaktadır. Bulmacaları başarıyla çözerek gizli nesnelere ulaşabilir ve gizemleri açığa çıkartabilirsiniz. Mobil dünyada macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan The Frostrune ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.