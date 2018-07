The Great Ottomans (Muhteşem Osmanlı - Taht için Strateji Savaşı), iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla ya da dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz oyunda atalarınız gibi savaşıyor ve eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Osmanlı İmparatorluğu'nun mobil oyunu olarak karşımıza çıkan bir MMORTS oyunu olan The Great Ottomans, mobil tarih oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim. 15. yy ortalarına doğru bir yolculuğa çıkabileceğiniz oyunda askerlerinizi eğitiyor ve harika stratejiler kurarak diğer ordulara meydan okuyabiliyorsunuz. Loncalar da kurabileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte mücadele edebiliyorsunuz. Kendi imparatorluğunuzu kurabileceğiniz ve yönetebileceğiniz oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Antik harabelerin altındaki gizli zindanları keşfedebileceğiniz ve topraklarınızı genişletebileceğiniz The Great Ottomans oyununu şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer atalarımıza hayranlık duyuyor ve onlar gibi savaşmak istiyorsanız The Great Ottomans sizleri bekliyor.

Yüksek kalitede, detaylı grafiklerin yanında gerçekçi hava sistemi (kar fırtınası, kum fırtınası, kasırga ve diğer gerçek hayattaki hava koşulları) ile dikkat çeken The Great Ottomans oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.