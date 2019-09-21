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The Greedy Cave 2: Time Gate 1.8.1 (ios)
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  5. The Greedy Cave 2: Time Gate - İOS İçin Rol Oyunudur

The Greedy Cave 2: Time Gate

1.8.1
ios
The Greedy Cave 2: Time Gate
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Birbirinden farklı yaratıkları yok etmeye çalışacağız.

Android ve İOS platformunda yüzbinlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam eden The Greedy Cave 2: Time Gate rol oyunları arasında yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkan ve her kesimden oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran mobil yapımda oyuncular birbirinden farklı yaratıklar ile savaşacak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Rengarenk içeriklerin de yer aldığı yapımda oyuncular farklı sınıflar ile karşılaşacaklar. Zombilerin, insanların, cadıların ve yaratıkların yer aldığı yapımda oyuncular hayatta kalmaktan ziyade savaşları kazanmaya çalışacaklar.

Oyuncular yüksek hasar veren karakterlerini daha da geliştirerek daha etkili hale getirebilecekler. Oyun sürükleyici bir yapıya sahip olacak.

İyi oyunlar dileriz.