iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen The Land of Attaga mobil oyunu, bir ülkenin demiryolu hattını tamamen sizin inşa edip işleteceğiniz keyifle ve ilgiyle oynayacağınız bir strateji oyunudur.

The Land of Attaga mobil oyununda Attaga ülkesinin demiryolu ulaşım ağı sizin kontrolünüzde olacak. Ülkede nüfusları 200, 500, 1000, 2500 ve 5000 kategorilerinde değişen şehirler bulunuyor. Bu şehirlerdeki nüfusları dikkate alarak ihtiyaçları hesaplayıp demiryolu hatlarını buna göre kurmalısınız. Ayrıca birincil hedefiniz vatandaşların konforu ve memnuniyeti olacak. Yani yolcular ne kadar az transfer yapar ve gidecekleri her yere tek seferde giderse o kadar iyi. Ancak maliyetleri düşünerek inşa ettiğiniz hattın işlek bir hat olması da önemli.

Örneğin 200 nüfuslu bir bölgede birden fazla önemli hattın bulunması çok da mantıklı olmayacaktır. Ancak kalabalık iki şehir arasında yüksek hızlı hat ve direkt seferlerin bulunması daha akılcı olacaktır. Öte yandan bugün nüfusu az olan bir şehir ileride nüfus patlaması yaşayabilir. Bu durumda ulaşım ihtiyacı doğabilir ve bunu takip etmek durumundasınız. Ayrıca ülkenin yurtdışıyla bağlantılı hatları olmasını da sağlayabilirsiniz. Maksimum faydayı hesaplayarak bir ulaşım dehası gibi davranabileceğiniz The Land of Attaga mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.