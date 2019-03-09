The Night Park

Eğlence parklarının işlerinin efsanesi olmak için stratejik becerilerinizi ve mantığınızı birleştirin. Yetis, Deniz Kızları, UFO'lar ve daha pek çok doğaüstü yaratıklarını çekmek için Artefakt'ın gücünü kullanın: Yaratıkları bulmak için bir rüya ekibi hazırlayın.

Tuhaf cazibe merkezleri inşa etmek ve ziyaretçilerinizin aklını çok eğlenceli bir hale getirmek için doğaüstü yaratıkları kullanın. Gizemli Artefakt'ın gücü için gerçek oyuncularla rekabet et, rakiplerin için engel oluştururken eğlencenin tadını çıkar. Kendi eğlence parkınızı inşa edip yönetin ve Yetis, Mermaids ve diğerleri de dahil olmak üzere doğaüstü yaratıkları keşfedin. Parkınızdaki en değerli şeyi korumak için menkul kıymetler kiralayın.

Artefakt'ı yükseltin, onun daha güçlü olması doğaüstü yaratıkları yakalayacağını gösterir. Seviyeler arasında ilerleme ve daha fazla istisnai fırsat elde edin.



