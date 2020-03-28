Birbirinden etkili yüzlerce kimyasalı farklı kombinasyonlarda birleştirerek ses getiren patlamalara imza atacağınız ve ilginç yapılar inşa ederek kendi tasarladığınız mekanizmaları kullanacağınız The Powder Toy, mobil platformda simülasyon oyunları arasından kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, çeşitli malzemelerden ve kimyasal ürünlerden yararlanarak hayal gücünüzün sınırlarını zorlamak ve farklı yapılar inşa ederek seviye atlamaktır. Siyah arka fon üzerinde basit grafiklerden tasarlanan çeşitli yapıları kullanarak tasarladığınız ilginç düzenekleri inşa edebilir ve seviye atladıkça yeni malzemelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda hayal gücünüzü kullanarak tasarlayabileceğiniz 3 binden fazla kimyasal ve gaz yer almaktadır. Ayrıca yapıları inşa ederken yararlanabileceğiniz karmaşık kablo düzenekleri, çeşitli sıvılar, yapı malzemeleri ve daha onlarca yan ürün bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz The Powder Toy, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.