Yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak sunulan The Rats, hem Android hem de İOS işlemcili cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eğlenceli bir oyundur.

Farklı özelliklere sahip fare karakterleri ile çeşitli maceralar yaşabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, komşularınızın peynirlerini yağmalamak ve bulmacada doğru yönleri bulmaktır. Büyük bir fare ailesi kurabilir ve klan oluşturarak dünyanın farklı yerlerinden oyuncuları klanınıza davet edebilirsiniz. Dilerseniz sizde farklı klanlara katılabilirsiniz. Online özelliği sayesinde dünyanın çeşitli bölgelerindeki oyunculara karşı mücadele verebiliriniz.

Oyunda, yer altı dünyasından dışarı çıkan farelerin peynir için verdikleri mücadele konu alınmıştır. Oyun içerisinde birbirinden farklı görünüme sahip birçok fare figürü bulunmaktadır. Bu fareler aracılığıyla verilen görevleri yerine getirmeli ve farklı bölgelerde bulunan peynirleri toplayarak seviye atlamalısınız. Farklı bir deneyim kazanabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyun kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden The Rats, her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyundur.