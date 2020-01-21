The Seven Deadly Sins: Grand Cross

The Seven Deadly Sins oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur.

Yedi Ölümcül Günah: Büyük Haç, 2019'da Kore ve Japonya'yı dolaşan his...Dünyanın dört bir yanındaki maceranın tadını herkesten daha hızlı çıkarmak ve ödüller kazanmak için hazır mısınız?

Savaşa yeni bir yaklaşım! Becerilerinizi sentezleyerek kullanabileceğiniz stratejik bir savaş sistemi. Aynı yıldız rütbesine sahip savaşçılar yan yana olduklarında daha yüksek yıldız rütbelerine sahip olabilirler. Dinamik savaş sistemleri sayesinde savaşın heyecanını daha fazla hissedeceğinize eminim.

Ölüm Eşleştirme moduyla dev bir şeytanı devirmek için arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve heyecan verici PvP içeriğinin tadını çıkarın. Ayrıca karakterinizi daha önce hiç görülmemiş özel kıyafetler giydirin. Saç stilleri ve aksesuarlar sayesinde kendinize yeni baştan bir karakter yaratın. Bu sayede krallığınızı ayakta tutan temelleri atabilirsiniz.

Krallığı ayakta tutabilmek için bir arkadaşınla beraber zaman dolmadan şeytanları yenmen gerekiyor. Dünya'nın dört bir yanındaki oyuncularla rekabet edebileceğiniz bir arena sizleri bekliyor. Kazanmak için kendi stratejinizi bulun.

Capcanlı anime karakterleriyle büyüleyici bir atmosfer sunan The Seven Deadly Sins oyunu tüm oyunseverleri ekranlara kilitliyor. Ses efektleri sayesinde inanılmaz deneyimler yaşayabilirsiniz.

En doğru stratejiyi yapacağınıza eminseniz siz de bu maceraya katılabilirsiniz. Hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.