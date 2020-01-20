Dinamik dövüş, nefes kesen animasyonlar ve orijinaline uygun bir perçinleme hikayesinin keyfini çıkarmaya hazır mısınız?

Yedi Ölümcül Günah: Büyük Haç, 2019'da Kore ve Japonya'yı dolaşan his ...

Şimdi küresel lansmana yaklaşıyor!

Dünyanın dört bir yanındaki maceranın tadını herkesten daha hızlı çıkarmak için ödüller için şimdi ön kayıt yaptır!



The Seven Deadly Sins Özellikleri



▶ Yepyeni bir sıra tabanlı RPG! Savaşa yeni bir yaklaşım! Beceri sentezini kullanan stratejik bir savaş sistemi.

Aynı yıldız derecesine sahip beceriler, yan yana olduklarında daha yüksek bir seviyeye yükselir!

Dinamik savaş sistemindeki her turda savaş heyecanını hissedin.

Kartları birleştirin ve rakiplerini yok etmek için bir "" Ultimate Move "" tetiklemek için kullanın!

[Yedi Ölümcül Günah] karakterinin eşsiz becerilerini birleştirerek kendi stratejinizi oluşturun.



▶ Ölüm Eşleştirme modunda dev bir şeytanı devirmek için arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve heyecan verici ve çeşitli PvP içeriğinin tadını çıkarın.

Gerçek zamanlı oynanan 2 oyunculu kooperatif içeriği Death Match'in tadını çıkarın!

Krallığı savunmak için zaman dolmadan şeytanları bir arkadaşınla yen!

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla rekabet edebileceğiniz bir Arena sizi bekliyor.

Kazanmak için kendi stratejinizi bulun!



▶ [Yedi Ölümcül Günah] 'da kendi takımını kur!

[Yedi Ölümcül Günah] kahramanı toplandı!

Karakterlerini daha önce hiç görülmemiş özel kıyafetlerle giydir!

Saç stilleri ve aksesuarlar, kişiselleştirme ihtiyaçlarınıza uygun şekilde bolca!

[Yedi Ölümcül Günah] karakterinin yeni görünümüne göz atın!



▶ Orijinal dünya ayrıntılı olarak yeniden yaratıldı - animasyonlu hikaye güzel yeniden doğdu!

Britannia kıtası hayat buldu! 3000 yıl önce sona eren Kutsal Savaş yeniden başlar.

Yüksek çözünürlüklü 3D animasyonlu cutscenes deneyimini yaşayın ve [Yedi Ölümcül Günah] karakterinin yanında Kutsal Savaş'a hazırlanın.



▶ AR ile oluşturulan karakterler ve diğer çeşitli paskalya yumurtaları sizi bekliyor!