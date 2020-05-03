Macera ve hayatta kalma temalı ile mobil platformda lansmana çıkan The Wanderer şu sıralar 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım da oyuncular yerden donanımlar toplayarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacak ve hayatta kalabilmenin yollarını arayacaklar.

Fallout isimli oyundan yola çıkılarak geliştirilen yapım da oyuncular harita üzerinde birçok zorluk ve tehlike ile karşı karşıya kalacaklar. Oyuncular macera ve hayatta kalma temalı bir yapı da mücadele edecek, çeşitli görevleri yaparak ilerlemeye çalışacaklar.

Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirilen yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.