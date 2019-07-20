Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen The Wonder Stone ile bizleri rekabet dolu bir atmosfer bekliyor olacak.

CookApps’in başarılı oyunları arasında yer alan ve 50 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanan The Wonder Stone’da birbirinden farklı kahramanlarda yer alacak. Farklı sınıflar ile oyunculara sunulan kahramanlar arasında savaşçı, okçu gibi farklı sınıflar yer alacak.

Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda oyuncular heyecan dolu anlara ek olarak benzersiz aksiyon deneyimi yaşayacaklar. Karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışacağımız mobil yapımda renkli bir atmosfer ve rekabetçi bir oynanış yer alacak.