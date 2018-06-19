Thrill Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir lunapark oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda zorlu bölümleri tamamlıyor ve inanılmaz parkurlarda boy gösteriyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda lunapark deneyimi yaşayabileceğiniz bir mobil oyun olan Thrill Rush, renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkıyor. Sıradışı bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda son derece dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Kontrol ettiğiniz karakteri farklı kostümlerle de farklı kılıklara sokabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zır. Bu tarz bir mobil oyun arayışınız varsa Thrill Rush sizleri bekliyor.

Thrill Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.