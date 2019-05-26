Throw Stack, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Throw Stack, dikkatli olup nesneleri yerlerine fırlatmaya çalıştığınız bir oyundur. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda gerçek fizik kuralları yer alıyor. Kaliteli grafiklerin ve eşsiz atmosferin yer aldığı oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Toplu taşıma araçlarında zaman geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda kolay kontroller yer alıyor. Tamamı 3 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda 60'dan fazla farklı karakter yer alıyor. Oyunda tek yapmanız gereken nesneleri fırlatmak ve yerlerine yerleştirmek. 3 farklı oyun moduna sahip olan Throw Stack sizleri bekliyor.

Throw Stack oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.