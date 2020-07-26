İndir
Tie Dye 1.5.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Simülasyon
  4. Tie Dye - iOS İçin Simülasyon Oyunu

Tie Dye

1.5.1
ios
Tie Dye
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Yazlık kıyafetlerle yeni modayı yaratırken yaz eğlencesi başlasın.

Tie Dye Ekran Görüntüleri - 1
Tie Dye Ekran Görüntüleri - 2
Tie Dye Ekran Görüntüleri - 3
Tie Dye Ekran Görüntüleri - 4
Tie Dye Ekran Görüntüleri - 5
Tie Dye Ekran Görüntüleri - 6
Tie Dye Ekran Görüntüleri - 7
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

En ateşli yaz modası trendini yakala. Yazlık kıyafetleri ve plaj aksesuarlarını batik boya. Tişört, bikini, plaj çantası... Aklına ne gelirse bu oyunda tasarlanıyor. Yaratıcılığını gösterirken sevdiğin kıyafetleri kumaş boyama ile özelleştir. Müşterilerden sipariş al ve kıyafetleri arzu ettiğin gibi boya.

Yaratıcı olmak zor değil; önce bağla sonra boya! Bu heyecan verici oyunda küçük bir terzi gibi elbise, kostüm, zarif şapka ve çantalar üret. Kıyafetleri modellemek için çeşitli farklı şablonlar sunulacaktır. İyi bir kıyafet çıkarttığından emin ol.Stilini çok mu beğeniyorsun? Kendi tasarımlarınla muhteşem kombinler yarat.

Hayranlarından özel istekler almaya hazır ol. Eğer yeni kıyafetlerini beğenirlerse daha da fazla beğeni alırsın. Hayal gücünü kullanarak sıradan giysilerini aşırı süper tarz yaz kıyafetlerine dönüştür!

YORUMLAR