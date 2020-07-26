En ateşli yaz modası trendini yakala. Yazlık kıyafetleri ve plaj aksesuarlarını batik boya. Tişört, bikini, plaj çantası... Aklına ne gelirse bu oyunda tasarlanıyor. Yaratıcılığını gösterirken sevdiğin kıyafetleri kumaş boyama ile özelleştir. Müşterilerden sipariş al ve kıyafetleri arzu ettiğin gibi boya.

Yaratıcı olmak zor değil; önce bağla sonra boya! Bu heyecan verici oyunda küçük bir terzi gibi elbise, kostüm, zarif şapka ve çantalar üret. Kıyafetleri modellemek için çeşitli farklı şablonlar sunulacaktır. İyi bir kıyafet çıkarttığından emin ol.Stilini çok mu beğeniyorsun? Kendi tasarımlarınla muhteşem kombinler yarat.

Hayranlarından özel istekler almaya hazır ol. Eğer yeni kıyafetlerini beğenirlerse daha da fazla beğeni alırsın. Hayal gücünü kullanarak sıradan giysilerini aşırı süper tarz yaz kıyafetlerine dönüştür!