Tigerball, top sektirme, top zıplatma, top sokma oyunlarını seviyorsanız boş zamanlarınızda keyif alarak oynayacağınız bir arcade oyun. 20 farklı yerde 100 bölüm boyunca tek yaptığınız; topu birkaç metre ötenizde duran kavanoz veya potaya sokmak. Oyunu zevkli hale getirmek, biraz da zorlaştırmak için topu sokacağınız şeyle aranıza engeller koyulmuş. Topu sektirip engellere takılmadan kovaya/potaya girmesini sağlamak, hem de can hakkını doldurmadan başarmak güç.

Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirmeye ulaşan top oyunu Tigerball, süper gerçekçi top fiziği, pürüzsüz kaydırma kontrolü ve hızlı tempolu ancak rahatlatan oynanış sunmasıyla farkını gösteriyor. Oyunda amaç; başta da dediğim gibi topu engellere rağmen kavanoza sokmak. Çoğu zaman duvardan sektirerek bunu yapıyorsunuz. İlerledikçe aradaki engellerin sayısı ve yüksekliği artıyor.