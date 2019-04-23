Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken Tilt Ball, alt alta dizilmiş bloklar yardımıyla topu delikten geçirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, topun kontrolünü sağlayarak blokların üstünden atlatmak ve hedefe doğru yol almaktır. Oyun ilk bakışta basit gibi durabilir fakat topu kontrol etmek sandığınız kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle topu kare bloklarda ilerletirken yere düşürmemeye özen göstermeli ve puan toplayarak topu delikten geçirmelisiniz. Topladığınız puanlar sayesinde birçok yeni top modeli satın alabilirsiniz. Ayrıca farklı bölümlerin kilidini açabilir ve heyecana kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Oyun içerisinde aşılması güç onlarca parkur yer almaktadır. Ayrıca parkurlarda yarışırken kullanacağınız sayısız top modeli bulunmaktadır. Dilediğiniz topu seçerek oyuna başlayabilir ve hedefe ulaşarak seviye atlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Tilt Ball ile sizde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.