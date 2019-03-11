Tiltagon geri döndü ve eski oyundan daha iyi gibi görünüyor. Yüksek görsel kalitesi, 18 zorlu seviye, 3 sonsuz arcade modu, 50'nin üzerinde açılabilir top kilidi. Ayrıca telefonunuzu yatırmak istemiyorsanız, yeni dokunmatik kontrollere geçin ve dikey olarak oynayın.

Tiltagon havada asılı altıgen platformlardan aşağı yuvarlanan topu kontrol edeceğiniz bir oyundur. Yolda küçük küpleri toplayın, renkli arcade oyunda reflekslerinizi geliştirin. Topu platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutmalı, toplayabildiğiniz kadar puan ve düşmemelisiniz. Topu doğru yönde döndürmek için cihazınızı eğin. Sabit ve hareketli deliklerden ve çeşitli engellerden kaçının.

Tiltagon Turbo Özellikleri