Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve 500 binden fazla oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan Tiny Bubbles, ilginç eşleştirme parkurlarında mücadele ederek sabun köpüklerinden bulmacalar çözeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Klasik eşleştirme oyunlarından çok daha farklı bir mantığa sahip olan ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sabun kabarcıklarından yararlanarak ilginç şekiller oluşturmak ve aynı renklerdeki köpükleri bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamaktır.

Balığı kontrol ederek su kabarcıklarının ve sabun köpüklerinin arasından dikkatlice geçmeli ve köpükleri istediğiniz bölgeye iterek patlatmadan hedefe ulaştırmalısınız. Bu sayede dilediğiniz şekli oluşturabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Yüzlerce eşleştirme modelini çizmek için sayısız kombinasyon denemeleri yapabilir ve köpükleri renk sıralarına göre birleştirerek amacınıza ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca ve zeka oyunları arasında yer alan ve oldukça popüler bir oyun olan Tiny Bubbles, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız kaliteli bir yapımdır.