Trafikte sürüş halinde bulunan araçlara dokunarak birbirlerine çarpmalarını sağlayabileceğiniz ve bu sayede araçlara kaza yaptırarak seviye altlayabileceğiniz Tiny Cars Fast Game, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, otomobillerin kaza yapmalarını sağlayarak puan toplamak ve farklı araçların kilidini açmaktır. Arabalara kaza yaptırmak için araca dokunarak durdurmalı ve diğer arabayla çarpıştırmalısınız. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve yeni araçlar ekleyerek trafiğe daha fazla araç sürebilirsiniz. İlginç konusu ve stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı renge ve özelliklere sahip 100’den fazla otomobil ve dar caddelerden oluşan birçok parkur yer almaktadır. Araçlara kaza yaptırarak puan biriktirmeli ve yeterli puanı kazanınca yeni araçlar satın almalısınız.

Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Tiny Cars Fast Game, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.