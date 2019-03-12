Mobil oyun dünyasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve 50 binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen Tiny Dragons, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz ve sevimli ejderhalarla birlikte yeni bir şehir inşa edebileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı şekillere sahip blok yığınları arasından aynı olan 3 şekli eşleştirmek ve şehri kurarken kullanabileceğiniz çeşitli öğelere ulaşmaktır. Farklı meyve şekillerinden oluşan yığınlar arasından doğru eşleştirmeler yaparak seviye atlayabilir ve yeni bir şehir inşa edebilirsiniz. Macera dolu bu serüvende ejderha yumurtalarını toplayarak, onlarca farklı ejderhaya sahip olabilirsiniz.

Oyunda size rehberlik ederek yol gösterecek bilge bir karakter ve şehrin inşasında faydalanabileceğiniz birçok ejderha yer almaktadır. Çevrimdışı modu ile internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerden oynayabilir ve minik ejderhalarınızla birlikte size verilen görevleri yerine getirebilirsiniz.

Android ve İOS platformlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve bağımlısı olabileceğiniz Tiny Dragons, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden eğlenceli bir oyundur.