Farklı renk ve tasarımlara sahip onlarca hayvanı besleyerek kendi çiftliğinizi kurabileceğiniz ve tarlaları ekerek lezzetli meyve ve sebzeler üretebileceğiniz Tiny Farm, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyundur.

Canlı grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki çiftliği inşa ederek sayısız hayvanı besleyerek taze ürünler elde etmek ve tarlalarda organik meyveler yetiştirmektir.

Çeşitli görevleri yerine getirerek ürettiğiniz et, süt, yumurta, meyve ve sebze gibi doğal ürünleri satışa çıkartabilirisiniz. Satışlardan elde edeceğiniz gelir ile çiftliğinizi genişletebilir ve daha fazla hayvana sahip olabilirsiniz.

Oyun içerisinde gerçeğin dışına çıkılarak tasarlanmış rengarenk çiftlik hayvanları yer almaktadır. Macera dolu görevler üstlenerek kendi çiftliğinizi yönetmeli ve hayvanlarınız aracılığı ile ürettiğiniz doğal ürünleri çevre birimlere pazarlamalısınız.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Tiny Farm ile sizde hayalinizdeki çiftliği kurabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.