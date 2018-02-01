İndir 72.00 MB
Tiny Pixel Farm 1.1.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Simülasyon
  5. Tiny Pixel Farm - iOS İçin Simülasyon Oyunu

Tiny Pixel Farm

1.1.1
ios
Tiny Pixel Farm
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Ömer Dursun
Ömer Dursun
YORUM YAZ

Büyükbabandan aldığın çiftliği geliştirmeye hazır mısın?

Büyükbabandan teslim aldığın çiftliği geliştirmeli ve hayvanları, bitkileri büyütmelisin. Unutma! Onların yemlerini ve sularını her gün vermelisin. Yoksa hayvanları birer ikişer ölür ve büyükbabanın mirasına sahip çıkamazsın. Ona olan saygını göster ve çiftliği geliştirmek için çalış.

Pek çok hayvana ve bitkiye ev sahipliği yapan Tiny Pixel Farm'da amacınız bu çiftliği geliştirmek ve daha çok ürün alabilmek. Örneğin; inek sayınızı ne kadar arttırsanız o kadar süt alabilirsiniz. Daha sonra aldığınız bu sütü gelen misafirlere satabilir ve para kazanabilirsiniz. Böylelikle geçiminizi sürdürebilirsiniz. Ancak hayvanlarınız sağlığını, yemini, suyunu sakın ihmal etmeyin. Ölebilecek her hayvan çiftliğe zarar verecektir.

Haydi daha fazla durmayın ve şu çiftliği düzene sokun!

Tiny Pixel Farm Özellikleri

  • 8 bit grafik yapısı
  • Pek çok türde hayvan ve bitki
  • Günlük ürün alabilme şansı
  • Bol eğlence ve gerçekçi çiftlik yapısı
DEVAMINI OKU

YORUMLAR