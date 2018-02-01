Büyükbabandan teslim aldığın çiftliği geliştirmeli ve hayvanları, bitkileri büyütmelisin. Unutma! Onların yemlerini ve sularını her gün vermelisin. Yoksa hayvanları birer ikişer ölür ve büyükbabanın mirasına sahip çıkamazsın. Ona olan saygını göster ve çiftliği geliştirmek için çalış.

Pek çok hayvana ve bitkiye ev sahipliği yapan Tiny Pixel Farm'da amacınız bu çiftliği geliştirmek ve daha çok ürün alabilmek. Örneğin; inek sayınızı ne kadar arttırsanız o kadar süt alabilirsiniz. Daha sonra aldığınız bu sütü gelen misafirlere satabilir ve para kazanabilirsiniz. Böylelikle geçiminizi sürdürebilirsiniz. Ancak hayvanlarınız sağlığını, yemini, suyunu sakın ihmal etmeyin. Ölebilecek her hayvan çiftliğe zarar verecektir.

Haydi daha fazla durmayın ve şu çiftliği düzene sokun!

Tiny Pixel Farm Özellikleri