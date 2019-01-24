Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncu tarafındna oynanan Titan Throne ücretsiz bir mobil strateji oyunudur.

Muhteşem grafiklerin ve kaliteli ses efektlerinin yer aldığı yapımda oyuncular kendi şehirlerini inşa edecek ve bu şehri koruyacaklar. Epik strateji savaşlarını konu alacak olan yapımda oyncular ork, elf, zombi ve insanlar arasından seçimler yapabilecek ve şehri koruyacaklar. Çeşitli strateji kombinasyonları ile güçlü saldırılar yapabileceğimiz oyunda gerçek zamanlı olarak 1 milyondan fazla oyuncu yer alacak.

Zengin bir yapıya sahip olan oyun iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanıyor. Gerçek zamanlı olarak destansı savaşlara katılacağımız yapımda arkadaşlar edinebilecek ve onlarla müttefik olacağız. Zengin içerikleri ile oyuncuları sürükleyici bir savaş dünyasına götüren yapımda görsel ve ses efektleri de oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Devasa savaşların yer alacağı yapımda hikaye modu da oyunculara sunulacak.

İyi eğlenceler dileriz.