Toca Boo oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eğitici rol yapma oyunudur.

Korku dolu bir maceraya hazır olun çünkü Bonnie insanları korkutmayı çok seviyor. Evin aile fertleri de bundan çok hoşlanıyor. Evin etrafında gezinerek Bonnie'yi arayan aileden kaçarak saklanmanız gerekiyor. Masaların altına, perdelerin arkasına veya yorganların altına girerek saklanabilirsin. Aman dikkatli ol ışıktan uzak dur. Tıkırtılar çıkarın, su ısıtıcısını açın ve karakterlerin sinirini bozun. Kalp atışlarını duyabiliyor musunuz? Mükemmel, şimdi korkutma zamanı!

Disko müziğini açıp dans edin, ekstra ateşli bir korkutma gösterisi için mutfaktaki biberleri hatır hutur çiğneyin, görünmez olmanın keyfini çıkarın ve farklı saklanma yerlerinin hepsini bulun. Hatta sizi bulamasınlar diye klozete bile saklanabilirsiniz.

Basit ve güzel tasarım, size Toca Boo dünyasında kolayca rehberlik edecek. Birbirinden farklı 6 karaktere aşık olacak ve büyük, gizemli evin tüm sırlarını keşfedeceksiniz.Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferi ile oyun severlerin beğenisini kazanan Toca Boo oyununun aile fertleri korkutulmayı bekliyor.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.