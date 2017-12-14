Toca Life: Hospital, çocuklar için eğlenceli, güvenli mobil oyunlar geliştiren Toca Boca’nın iOS platformunda da indirmeye açtığı hastane oyunu. Çizgi film izlemeyi, iPhone/iPad cihazınızda oyun oynamayı seven kardeşiniz veya çocuğunuz için hemen indirin. Güvenli, reklamsız ve uygulama içi satın alım sunmuyor. Üstelik Türkçe!

Çocukların ilgisini çekmek için çizgi film stili görsellerin kullanıldığı hastane oyununda yaşamın acı tatlı anları bir arada gösteriliyor. Bir bebeğin dünyaya gelmesini heyecanla izlerken, bir anda kendinizi hasta tedavi ederken bulabiliyorsunuz. Beş katlı hastanenin tüm katlarında bulunuyorsunuz. Gelen acil hastalarla ilgilenme ve ameliyat etme, hastalardan aldığınız numunelerin kontrolü için laboratuvara girme, tomografi ve röntgen cihazlarını kullanma, hastaları asansörle taşıma gibi işler sizi bekliyor. Oyunda hasta ve ziyaretçi tarafında da olabiliyorsunuz. Kayıt yaptırma, bekleme salonunda oturma, kafeden bir şeyler alma dahil yapabileceğiniz onlarca şey var.