Toca Life: Pets, Toca Boca tarafından geliştirilen eğitici çocuk oyunlarından biri. Çizgi film görselleriyle minikleri ekran başına kilitleyen yapımda çocuklar evcil hayvan bakımını üstleniyor.

Çocukların hayal güçlerini açığa çıkarmaları ve dünyayı tanımalarına yardımcı olmak için oyun oynamanın önemli olduğunu düşünen Toca Boca’nın iOS platformuna da çıkardığı evcil hayvan oyununda 120’in üzerinde gerçek ve hayali hayvan yer alırken, günlerini sevimli hayvanlarla geçiren 23 karakterle tanışıyoruz. Beş farklı yerde geçen oyunda yapmadığımız iş kalmıyor. Hayvanlarla piknik yapma, parkta oynama, otelde bakımlarını yapma, veteriner olarak hastalandıklarında iyileştirme ve daha onlarca aktivite sizi bekliyor.

Toca Life: Pets Özellikleri: