Bursa'da Bulunan Anadolu Arabaları müzesini Tofaş Müzesi uygulaması ile sanal turla gezebilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Tofaş Müzesi uygulamasıyla, Anadolu Arabaları Müzesini sanal turla gezebiliyorsunuz.
2002 yılında Bursa’da ziyarete açılan ve Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi olan, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde popüler ulaşım araçlarının geçmişini yakından inceleme fırsatı sunuyor. At arabaları, atölyeler, ilk oyuncak araba ve daha birçok eseri sizlere sunan Tofaş Müzesi uygulamasında hem yetişkinler hem de çocuklara hitap eden tur seçenekleri mevcut.
Sanal tur için size 3 farklı seçenek sunan Tofaş Müzesi uygulamasında 30 dakikalık hızlı tur, 60 dakikalık detaylı tur ve çocuklar için 30 dakikalık tur seçenekleri yer alıyor. Dilediğiniz eserin numarasını girerek veya listeden seçerek incelemeye başlayabileceğiniz Tofaş Müzesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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