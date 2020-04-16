iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Tofaş Müzesi uygulamasıyla, Anadolu Arabaları Müzesini sanal turla gez ebiliyorsunuz.

2002 yılında Bursa’da ziyarete açılan ve Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu Arabaları Müzesi olan, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde popüler ulaşım araçlarının geçmişini yakından inceleme fırsatı sunuyor. At arabaları, atölyeler, ilk oyuncak araba ve daha birçok eseri sizlere sunan Tofaş Müzesi uygulamasında hem yetişkinler hem de çocuklara hitap eden tur seçenekleri mevcut.