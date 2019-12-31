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Toll Idle 1.10 (ios)
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  4. Toll Idle - iOS için Simülasyon Oyunu

Toll Idle

1.10
ios
Toll Idle
ÜCRETSİZ
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Harika deneyim sunan bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Toll Idle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir otoyol simülasyonudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir mobil simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim Toll Idle oyununda para kazanıyor ve zengin oluyorsunuz. Oyunda kendo otoyol şirketinizi yönetiyor ve para kazanıyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken seviyelerinizi geliştirmek ve daha büyük bir işletme kurmak.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Toll Idle sizleri bekliyor.

Toll Idle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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