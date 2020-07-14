Tom Clancy's Elite Squad, hem online hem de hikaye modu üzerinden ilerlemeli oynanış sunan askeri savaş oyunu. İlk kez bu oyunda ikonik kötülerle ve kahramanlar aynı takımda çarpışıyor. Rainbox Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell ve daha birçok oyundan karakterlerin yanı sıra Brooklyn Bridge, Presidential Plane, Death Angel Church, Detention Facility gibi Tom Clancy’s oyunlarından ikonik savaş bölgeleri yer alıyor.

Ubisoft’un indirmesi ve oynaması ücretsiz aksiyon rpg türünde, stratejik yönü ağır basan mobil oyunu Tom Clancy’s Elite Squad, Tom Clancy’s oyunlarından tüm karakter ve yerleri bir araya toplayan, grafikleriyle de etkileyici bir yapım. Oyunda eşi benzeri olmayan seçkin askeri ekibin komutanı olarak bulunuyorsunuz. En iyi ve ikonik ajanlar emrinizde, görevlerinizi yerine getirmek için hazır bekliyorlar. Birliğinizi eğitebiliyor, kullandıkları silahları geliştirebiliyorsunuz.

Tom Clancy's Elite Squad iOS Oyunu Özellikleri