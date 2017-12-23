iOS işletim sistemli cihazlarınızda geniş kapsamlı bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız, ToolWiz Photos uygulamasını denemenizi öneriyoruz.

Harika düzenleme araçları sunan ToolWiz Photos, karmaşık fotoğraf düzenleme uygulamalarından sıkılanlar için ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Tek tıkla fotoğraf düzenlemenin keyfini çıkarabileceğiniz uygulamada, sıradan fotoğraflarınızı bile muhteşem çalışmalara dönüştürebilirsiniz. Gerçek zamanlı filtreler, otomatik yüz tonları, 40’tan fazla çarpıcı efekt ile fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştürmekte iddialı olan ToolWiz Photos’un özellikleri bunlarla da sınırlı değil.

Büyük sanatçıların eserlerinde uyguladıkları teknikleri kendi fotoğraflarınıza yansıtabileceğiniz ToolWiz Photos uygulamasında, geniş bir fotoğraf arşivine sahip olanlar için de akıllı fotoğraf albümü özelliğini sunuyor. Eğer siz de fotoğraflarınızı harika çalışmalara dönüştürmek istiyorsanız, ToolWiz Photos uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: