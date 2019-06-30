Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan Top Cooking Chef, hayalinizdeki restoranı açabileceğiniz ve dünyaca ünlü bir şef olarak yüzlerce insana yemek pişirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi mutfağınızda aşçı olarak çalışmak ve daha önce hiç bilinmeyen tatlar keşfederek müşterilerin memnuniyetini kazanmaktır. Çeşitli yiyecek ve içecekler imal ederek restorana gelen müşterilerin siparişlerini zamanında servis etmeli ve para kazanarak yolunuza devam etmelisiniz. Bu sayede restoranlarınızın sayısını arttırabilir ve yeni mutfak malzemeleri satın alabilirsiniz.

Mutfağınızda sosisli sandviç, hamburger, spagetti, pizza, biftek, tavuk kanadı, balık ızgara, asitli içecekler, dondurma, pasta ve daha yüzlerce besin bulunmaktadır. Siparişleri zamanında teslim ederek görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Top Cooking Chef, sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.