Top Eleven 2018, mobil platformda en çok indirilip oynanan futbol menajerlik oyunu.

iPhone/iPad cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz, Türkçe ve sade, anlaşılır arayüze sahip, hızlı oynanış sunan, kendi stadyumunuzu inşa edebildiğiniz, kendi futbol birliğinizi kurup arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirebildiğiniz harika bir futbol menajerliği oyunu Top Eleven 2018.

Premier Ligi, Bundesliga, MLS, Şampiyonlar Ligi kısaca tüm ligler lisanslı olarak bulunuyor. Futbol takımınızı kurup dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadeleye giriyorsunuz. Taktikler, transferler, antrenmanlar, motive edici hareketler, sosyal ilişkiler kısacası bir futbol menajerlik oyununun temel tüm özellikleri mevcut. Teknik direktör olarak takımınızı başarıdan başarıya taşımak için ter döküyorsunuz. Takımlarını uzun süredir çok iyi yöneten, art arda lig, kupa, Şampiyonlar Ligi unvanlarını kazanmış oyuncular sizi bekliyor.