Top Eleven 2020 (iOS), App Store’da spor oyunları kategorisinde üst sıralarda olan futbol menajerlik oyunu. iPhone ve iPad’de oynanabiliyor, Apple Watch’dan da maçlarınızı takip edebiliyorsunuz. 200 milyonun üzerinde oyuncuya sahip ödüllü futbol menajerliği oyunu Top Eleven 2020’yi indirin ve kendi futbol tarihinizi yazın! Top Eleven 2020 App Store’da da ücretsiz ve Türkçe!

Top Eleven 2020 İndir iOS

Top Eleven 2020’de sizi neler mi bekliyor?

Arkadaşlarınızla takım oyunu oynayın: Futbol sahalarında patronun kim olduğunu arkadaşlarınıza gösterin! Yeni Dostluk Şampiyonaları özelliği, özel Lig turnuvalarında arkadaşlarınızla oynama fırsatı sunuyor.

Harika ödüller kazanın: Özel Sponsor Etkinliklerinden günlük ödüllere kadar, her zaman yaptığınız her şeyde toplayabileceğiniz harika ödüller var! Futbol kupalarına uzanan yolda takımınıza liderlik yaparken bunları toplayabilirsiniz.

Kendi futbol kulübünüzü kurun: Futbol tarihindeki yeriniz sizi bekliyor! İlk günden itibaren kulübünüzle ilgili her konuyla ilgilenerek ilgiyi üzerinize çekin. Stadyumunuzu inşa etmekten takımınızı maça hazırlamaya kadar, Top Eleven 2020'de her şey sizin inisiyatifinizde! Taraftarlarınızın kalbini kazanın ve kupa ve galibiyet rüyasını her sezon gerçekleştirecek bir futbol kulübü yaratın! Özel antrenmanlar yaptırın, yeni taktikler deneyin, futbol kitlerini seçin ve kendiniz tasarlayın.

Rüya takımınızı yönetin: Kulübünüze başarıyı getirecek en iyi oyuncuları keşfedin, takımınıza katın ve yönetin! İster bir sonraki Ligin En Golcü Oyuncusu, ister kaleyi yıllarca güvende tutacak bir kaleci olsun; en iyi oyuncuları bulma ve diğer Futbol Menajerlerinin korkacağı dizilişler ve taktikler yaratma işi size kalmış! Lig, Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarında yıldızlarınızı motive edin ve şampiyon olun!

Turnuvalarda zekanızla galip gelin: Dünyanın en iyi Menajerleri meydan okumak için sizi bekliyor. Top Eleven 2020 dünyanın her ülkesinde oynanıyor ve her zaman bir koç –Özel Olan José Mourinho dahil– oynamak için birilerini arar.

Oynamanın yeni yöntemlerinde ustalaşın: Top Eleven’ın Canlı Etkinlikleri ve Turnuvalarına en iyi takımınızı getirin! Burada Dünyanın en iyi futbol kulüplerinin bazılarına karşı PVE etkinliklerini de içeren süre sınırlı turnuvalar her zaman yapılır! Bu eğlenceli oyunlar sırasında özel eşyalar toplayın ve takımınıza katılacak olağanüstü oyuncuları açın!