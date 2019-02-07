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Top Football Manager 1.19.2 (ios)
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  5. Top Football Manager - İOS İçin Spor Oyunudur

Top Football Manager

1.19.2
ios
Top Football Manager
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Şampiyon olmaya çalışacağız.

Gamegou Limited tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Top Football Manager bir spor oyunudur.

3D grafik açılarına sahip olan oyunda dünyanın önde gelen takımları ile maç yapma fırsatı elde edeceğiz. Hayalimizdeki futbol takımını kurmaya çalışacağımız oyunda dünyanın dört bir yanından rakipler ile karşı karşıya gelecek ve gerçekçi maçlara imza atacağız. Koçluk fantazimisi yerine getirmeye çalışacağımız oyunda amacımız kurduğumuz takım ile şampiyonluklar kazanmak olacak. Güçlü bir oyun motoruna sahip olan yapımda transferler yapabilecek ve takımımızı güçlendirebileceğiz.

Renkli içeriklere sahip olan oyunda futbol yıldızlarından oluşan bir ekibe sahip olacak ve dünyanın farklı noktalarında birbirinden zorlu maçlara katılacağız. Dünyanın önde gelen takımları ile mücadel edecek ve kupanın sahibi olabilmek için ter dökeceğiz. Google Play’de 4.4 gibi bir incelemeye sahip olan oyun, iki fakrlı mobil platformda ücretsiz olarak 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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