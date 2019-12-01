Mobil platformda gerçek zamanlı olarak futbol maçlarına katılacağımız Top Scorer 2’de bizleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor olacak.

Red Cats Ltd tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Top Scorer 2 günümüzde Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oldukça sade içeriklere sahip olan yapım da oyuncular sıfırdan bir takım meydana getirecek, gerçek zamanlı maçlara katılacaklar.

Oyuncular 16 yaşında bir çaylak futbolcuyu canlandıracak ve efsanevi bir futbolcu olabilmek için ter dökecekler. Korner atışları, frikik vuruşları ile kendimizi geliştirmeye çalışacağımız oyunda diğer takımların dikkatini de çekecek performanslar sergileyeceğiz.

Muhteşem goller atmaya çalışacağımız 3D oyunda yeni beceriler elde edebilecek, kendimizi geliştirebileceğiz.