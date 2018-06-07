TOP SEED Tennis Manager 2018, menajerlik oyunlarını sevenlerin keyifle oynayacağı bir yapım. Geleceği parlak olduğu söylenen genç bir tenis oyuncusunun kariyerine yön verdiğiniz oyunda çaylak turnuvalarından prestijli Grand Slam turnuvalarına katılmadığınız turnuva kalmıyor.

Stratejik kararlarla 16 yaşında genç bir tenis oyuncusunun kariyerine yön verdiğiniz bir menajerlik oyunu TOP Speed Tennis Manager. Gelecek vaadeden oyuncunuza tenis şampiyonu olmasında yardımcı oluyorsunuz. Kendinizi göstermek, deneyim kazanmak için profesyonel tenis turnuvalarına katılıyorsunuz. Antrenmanlar oyuncunuzun atışlarını (servis, karşılama vs.) geliştirebilmesi açısından önemli. Oyuncunuzu geliştirmek kadar maç öncesinde uygulayacağınız taktik de önemli. Bu arada tenis maçlarının süresi 1 dakika da olabiliyor, daha uzun da sürebiliyor. Maç süresini ayarlayabiliyorsunuz.

TOP SEED Tennis Manager 2018 Özellikleri: