Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz Toprak Delici, madenler kazarak değerli taşlara ulaşabileceğiniz ücretsiz bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve etkileyici grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, çeşitli makineler kullanarak yerin derinliklerine inmek ve birbirinden değerli onlarca farklı madene sahip olmaktır. Derin kazılar yaparak yer altından çeşitli madenler çıkartabilir ve bu sayede seviye atlayabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni makineler ve çeşitli aletlerin kilidini açabilirsiniz.

Türkçe dil seçeneği sayesinde hiçbir sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz bu oyun ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor. Yer altına inerek altın, bakır, gümüş, demir, uranyum, bor, nikel, kömür, elmas ve birbirinden kıymetli daha onlarca farklı madene ulaşabilirsiniz. Böylece para kazanabilir ve makinelerinizi yükselterek daha derin kazılar yapabilirsiniz.

500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak sunulan Toprak Delici, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.