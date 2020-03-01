Kendi krallığınızı kurarak rakiplerinizle online arenada nefes kesen PVP savaşları yapacağınız ve klan kurarak arkadaşlarınızı davet edeceğiniz Total Battle, mobil platformda strateji oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Göz kamaştıran karakter tasarımları ve stratejik planlardan oluşan yüzlerce savaş taktiği ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ortaçağda güçlü bir imparatorluğu yöneterek kendi savaş taktiklerinizi geliştirmek ve rakiplerinizle gerçek zamanlı savaşlara katılarak ganimet kazanmak için mücadele etmektir.

Dev canavar orduları ve ilginç yaratıklara karşı savaşarak kalenizi düşman saldırılarına karşı korumalı ve farklı özelliklere sahip askerlerden oluşan güçlü bir orduyu yöneterek düşman diz çöktürmelisiniz.

Etrafınızdaki ülkelerle savaşarak yeni yerler fethedebilir ve imparatorluğunuzun sınırlarını genişleterek seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ve nefes kesen online müsabakaları ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Total Battle, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.