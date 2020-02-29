Akaryakıt alımlarınızda Total’i tercih ediyorsanız, iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Total İstasyonları uygulaması ile birçok kampanya ve avantajdan faydalanabilirsiniz.

Club Total’in birçok kampanyasından anında haberdar olabileceğiniz Total İstasyonları uygulaması, size en yakın Total istasyonları nı gösteriyor ve bu istasyonlara yol tarifi alabilmenizi sağlıyor. İstasyonları market, araç yıkama, yiyecek ve içecek servisi gibi hizmetlere göre filtreleyebileceğiniz uygulamada aracınızın plakasını kaydettikten sonra mobil ödeme özelliğinden faydalanabiliyorsunuz.

Uzun yola çıkmadan önce gideceğiniz yere ne kadar yakıt tüketeceğinizi de hesaplamanızda kolaylık sağlayan Total İstasyonları uygulamasında, akaryakıt alımlarınızdan puan kazanabiliyor ve bunların takibini yapabiliyorsunuz. Akaryakıt alımlarınızı aylık bazda analiz ederek yakıt tüketiminizi incelemenize olanak tanıyan Total İstasyonları uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri