Yüzlerce silah ve zırh ile savaş kahramanınızı geliştirerek canavarlarla aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ganimet mücadelesi vereceğiniz TotAL RPG, mobil platformda rol oyunları arasında yerini alan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından benimsenen sürükleyici bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, şövalyenizi sürekli geliştirerek savaşlarda daha başarılı olmak için çaba göstermek ve dev canavarlara karşı savaşarak ganimet toplamaktır.

Kalabalık canavar ordularına ve ilginç yaratıklara karşı mücadele ederek maksimum ganimete ulaşmalı ve karakterinizi güçlendirerek yolunuza devam etmelisiniz. 50’den fazla savaşçı kostümü ve çelik zırhtan dilediğinizi seçerek güçlü bir savaş kahramanı yaratmalı ve ölümcül savaş aletlerinden yararlanarak canavarları tek hamlede öldürmelisiniz.

Sürükleyici savaş senaryoları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve ücretsiz olarak ulaşacağınız TotAL RPG, nefes kesen RPG savaşları yaparak rakiplerinizle birebir düellolara katılacağınız eşsiz bir oyundur.